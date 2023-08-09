Volkswagen приостановил поддержку мобильного приложения в РФ

С помощью фирменного мобильного приложения клиенты Volkswagen в РФ могли записаться на обслуживание и ремонт к официальному дилеру, проверить подлинность фирменных запчастей по маркировке, выбрать автомобиль из оставшихся в наличии, а также обратиться за техпомощью. Также в нем есть функция расшифровки значений сигнальных индикаторов на приборной панели автомобиля.