Volkswagen приостановил поддержку мобильного приложения в РФ

Volkswagen предупредил пользователей в РФ о нестабильной работе мобильного приложения
Техническая поддержка мобильного приложения Volkswagen для российских пользователей приостановлена, выяснила «Газета.Ru».
«Возможна нестабильная работа приложения. Уважаемые пользователи, поддержка данного мобильного приложения временно приостановлена», — говорится в уведомлении Volkswagen.
С помощью фирменного мобильного приложения клиенты Volkswagen в РФ могли записаться на обслуживание и ремонт к официальному дилеру, проверить подлинность фирменных запчастей по маркировке, выбрать автомобиль из оставшихся в наличии, а также обратиться за техпомощью. Также в нем есть функция расшифровки значений сигнальных индикаторов на приборной панели автомобиля.
Корреспонденту «Газеты.Ru» не удалось записаться через приложение на ремонт автомобиля к официальному дилеру Volkswagen, при попытке это сделать возникло сообщение об ошибке.
В конце июня стало известно, что российское представительство Volkswagen Group Rus, перешедшее под контроль дилерского холдинга «Авилон», переименовано в ООО «АГР» (AGR Automotive Group).