Обнародован топ-20 новых легковых автомобилей для бизнеса в России

"Газпромбанк Автолизинг" составил для "Российской газеты" топ-20 новых легковых автомобилей, пользующихся популярностью у юридических лиц и ИП, приобретающих автотранспорт в лизинг. По итогам июля 2023 года лидером продаж компании с долей 7,48% стала Lada Granta, на втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 5,57%, на третьем - Geely Tugella с долей 5,01% от общего объема в сегменте.

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В июле в двадцатку самых продаваемых моделей попали целых 5 новинок, вышедших на рынок в 2023 году: Chery Tiggo 7 Pro Max (5,57%), Geely Monjaro (3,81%), Tank 500 (3,24%), Tank 300 (2,05%), Haval M6 (1,55%). Приблизились к лидерам, но не вошли в топ, еще две новых модели: Great Wall Poer KingKong (1,41%) и Omoda S5 (1,41%). При этом новичок рейтинга Geely Monjaro занял позицию выше бестселлера того же бренда, кроссовера Coolray, а предшественник седана S5, кроссовер Omoda C5, оказался на четвертом месте с долей 4,3%.

В целом топ-20 по итогам июля получился полностью российско-китайским. В число самых продаваемых, помимо названных новинок, вошли четыре модели Lada (Granta, Granta Cross, Vesta Седан, Granta лифтбек), по три представителя Geely и Exeed, две модели бренда Haval, а также Chery Tiggo 8 Pro Max и Changan Uni-K.

Лидеры продаж продемонстрировали рост - от 0,36 до 2,87 процентных пунктов по сравнению с июлем прошлого года. Исключение составили модели бренда Geely - доля Tugella упала на 0,02 п.п, Coolray - на 2,49, а Atlas Pro - на 3,41. Также на 0,12 п.п сократилась доля Haval Jolion. При этом максимальный рост по количеству проданных автомобилей был у Exeed TXL.