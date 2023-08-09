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Кроссовер Chery Exploration 06 представят 20 августа

Китайская автомобильная компания Chery представит новый кроссовер Exploration 06 20 августа. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Премьера нового компактного кроссовера Chery состоится 20 августа
© autohome.com.cn

Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер для езды по легкому бездорожью. Первой на рынке появится версия автомобиля с бензиновым двигателем. Затем начнутся продажи модификации с подключаемой гибридной силовой установкой.

Отличительными особенностями автомобиля станут массивный капот и огромная решетка радиатора с надписью Chery.

Автомобиль получит 1.6-литровый двигатель и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Мощность мотора составит 197 л.с.

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