Премьера нового компактного кроссовера Chery состоится 20 августа

Кроссовер Chery Exploration 06 представят 20 августа
Китайская автомобильная компания Chery представит новый кроссовер Exploration 06 20 августа. Об этом сообщает autohome.com.cn.
Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер для езды по легкому бездорожью. Первой на рынке появится версия автомобиля с бензиновым двигателем. Затем начнутся продажи модификации с подключаемой гибридной силовой установкой.
Отличительными особенностями автомобиля станут массивный капот и огромная решетка радиатора с надписью Chery.
Автомобиль получит 1.6-литровый двигатель и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Мощность мотора составит 197 л.с.
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