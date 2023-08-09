Проект закона об удешевлении ОСАГО для отечественных авто не поддержали в правителстве

В России не поддержали снижение стоимости ОСАГО для отечественных машин. Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил удешевить полисы обязательной «автогражданки» для автомобилей российской сборки в зависимости от уровня их локализации. Как выяснил ТАСС, Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности эту инициативу не поддержала — об этом говорится в проекте заключения.

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В кабмине напомнили, что Центробанк устанавливает экономически обоснованные предельные размеры базовых ставок, коэффициентов страховых тарифов и прочих параметров. И полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей не допускаются.

«Таким образом, страховой тариф (страховая премия) по договору ОСАГО должен определяться исходя из уровня риска, присущего данному договору», — говорится в заключении.

Информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в сопроводительных материалах к законопроекту отсутствует.

Также в законе нет понятий «пониженная базовая ставка» и «локализация производства транспортного средства», соответственно, отсутствует порядок их применения и оценки. В связи с этим кабмин пришел к выводу, что «положения законопроекта не соответствуют принципу правовой определенности».

Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» защищает права потерпевших при ДТП на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу. И он не преследует цели увеличить спрос на отечественные автомобили.