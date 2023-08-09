Петербургские депутаты пересядут на отечественные автомобили в 2024 году

Депутаты Санкт-Петербурга пересядут на автомобили Lada в 2024 году
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга пересядут на седаны «АвтоВАЗа» после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера городского парламента Александра Бельского.
«В сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Мы в заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе «Лада Санкт-Петербург» должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты», — заявил Бельский.
3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.