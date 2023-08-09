Петербургские депутаты пересядут на отечественные автомобили в 2024 году

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга пересядут на седаны «АвтоВАЗа» после того, как компания начнет их выпуск в городе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера городского парламента Александра Бельского.

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«В сети активно обсуждают предложение Владимира Владимировича Путина пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Мы в заксобрании этот тренд поддерживаем. В следующем году на петербургском заводе «Лада Санкт-Петербург» должно стартовать производство седанов, на которые и планируют пересесть наши депутаты», — заявил Бельский.

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.