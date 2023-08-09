В НАС оценили идею о новой разметке на трассах

Новая разметка, которую «Автодор» планирует протестировать на нескольких платных трассах России, вряд ли решит проблему с нарушителями, но некоторым водителям она действительно может помочь в более безопасном вождении. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он напомнил, что «Автодор» хочет сделать допразметку, примерно показывающую удобное и безопасное расстояние между машинами с целью обезопасить водителей, которые на трассах могут разгоняться до 130 километров в час. Шапарин считает, что глобально проблему соблюдения дистанции данная мера не решит, поскольку люди, склонные к нарушениям не станут обращать на нее внимание.