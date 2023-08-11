Дефицит бензина России не грозит, но дешеветь он не будет

Рост розничных цен на бензин более чем в полтора раза обогнал инфляцию, в рамки которой (или близко к этим значениям) он должен уложиться по итогам года. По последним данным Росстата, инфляция в стране к 7 августа составила 3,42%, а цены на бензин в среднем выросли на 5,5%.

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В Минэнерго, комментируя создавшуюся ситуацию, отметили, что цены на топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания. При этом предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности. В частности, уже было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива - до 9,5%. Оно вступит в силу с начала осени.

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То есть к концу года цены на бензин либо могут опуститься до уровня инфляции, либо они замедлятся, и инфляция нагонит их. Как правило, с середины сентября спрос на бензин падает после сезона отпусков, и цены в опте, а потом в рознице останавливаются, а иногда и снижаются. Но в этом году не совсем обычная ситуация.

В сентябре помимо увеличения нормативов поставок топлива на биржу будет скорректирован демпферный механизм, выплаты по нему нефтяникам сократятся вдвое. Они компенсируют часть разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативными ценами, установленными государством. Если экспортные стоимость бензина или дизельного топлива выше индикативных цен, как сейчас, то выплаты идут из бюджета нефтяникам. За июль последние получили из казны 110,4 млрд рублей. Но выплаты прекратятся, если разница между индикативными ценами и биржевыми котировками на внутреннем рынке превысит 10% (в среднем за месяц). В этом году этот уровень - 62 тысячи 590 рублей за тонну марки АИ-92. В опте цены сейчас уже на максимуме, удерживаясь с конца июля у предельно возможного уровня, а в моменты даже превышая его.

То есть дорожать в опте бензину дальше некуда. Но нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) понимают, что уже по итогам сентября станут получать в два раза меньше средств от государства по демпферу. Для них это означает снижение рентабельности производства. Компенсировать его можно будет ростом экспорта и удержанием оптовых цен на максимально возможном уровне. АЗС покупают топливо на оптовом рынке, а значит, также будут удерживать высокие цены.

Вступление в силу поправок, корректирующих демпфер, будет создавать (и уже создает) дополнительное напряжение на рынке, а интенсивный рост оптовых цен уже отчасти транслируется и в розничный сегмент, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

По его мнению, предпосылок к тому, чтобы экспорт топлива, и в первую очередь бензина, резко рос бы даже при благоприятной ценовой конъюнктуре, нет. Этим летом поставки за границу и так начали сокращаться. По данным минэнерго, в июне экспорт бензина уменьшился 30% по сравнению с маем, что не мешало росту стоимости бензина на оптовом рынке.

То есть дефицита топлива на внутреннем рынке не будет, что уже определенная страховка от сильного роста цен. В некоторых СМИ появилась информация, что с российского рынка из-за сокращения выплат по демпферу может исчезнуть топливо из Беларуси, а это также окажет давление на цены. Но в основном от наших соседей мы получали дизель, а не бензин. К тому же едва ли сейчас белорусам удастся куда-то, кроме России, перенаправить свое топливо. В страны, которые согласились бы его купить, поставлять его придется транзитом через нашу территорию, а рынки бывших покупателей белорусских нефтепродуктов - Украина и ЕС - сейчас закрыты для таких поставок из-за санкций.

Поэтому самым вероятным сценарием будет то, что в ближайшие месяцы биржевые цены на топливо периодически станут достигать порога в 62 тыс. 590 рублей за тонну, после чего на торгах будет происходить "отскок", а затем - новый подъем. Это позволит нефтяникам частично компенсировать потери по демпферу, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Удержанию высоких оптовых цен будет также способствовать рост цен на нефть в мире и внутри России. А вот в рознице возможны варианты.

Как отмечает Андрианов, меры правительства пока носят крайне ограниченный характер. Но осенью правительство может предпринять дополнительные меры. С другой стороны, общий разгон инфляции, который наметился в связи с проседанием курса рубля, может отчасти "маскировать" повышение цен на топливо, то есть их рост может не превышать общую инфляцию.

По мнению Родионова, осенью на топливном рынке будет сохраняться та же ситуация, что и в июле и августе. Рост биржевых цен будет транслироваться в розничные цены, прирост которых будет опережать темпы инфляции. Изменить ситуацию получится только за счет регуляторных изменений, в том числе сокращения топливных акцизов, влияющих на издержки НПЗ, и сильного повышения нормативов биржевых продаж, которые увеличат конкуренцию в рознице.