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Минэнерго России прокомментировало рост стоимости топлива на заправках

Минэнерго России назвало рост цен на моторное топливо на АЗС временным. Об этом сообщает РИА Новости.

Минэнерго прокомментировало рост стоимости топлива на заправках
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Ведомство проводит ежесуточный мониторинг ситуации. В министерстве отметили, что для стабилизации цен предпринимаются шаги, которые направлены на снижение волатильности. По словам собеседника агентства, было принято решение об увеличении с осени минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13 процентов и дизельного топлива — до 9,5 процента.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о повышении норматива продажи топлива на бирже на один процентный пункт, до 13 процентов для бензина и до 9,5 процента для дизеля. Кабмин объясняет, что мера необходима для стабилизации ситуации на рынке. Кроме того, для сдерживания цен на рынке власти обсуждают сокращение списка экспортеров бензина.