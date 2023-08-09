Минэнерго прокомментировало рост стоимости топлива на заправках

Минэнерго России назвало рост цены топлива на заправках временным
В Минэнерго России заявили, что рост цен на моторное топливо на АЗС носит временный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», – сообщили в ведомстве.
В Минэнерго также добавили, что в данный момент проводится работа над стабилизацией цен. Например, было принято решение увеличить минимальную долю биржевых продаж некоторых видов топлива с осени.
«Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок», – рассказали там.
Напомним, что, согласно данным Росстата, средняя цена бензина выросла в России на 5,5% с начала 2023 года. Кроме того, цена дизельного топлива в России также побила рекорд стоимости.