Минэнерго прокомментировало рост стоимости топлива на заправках

В Минэнерго России заявили, что рост цен на моторное топливо на АЗС носит временный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания», – сообщили в ведомстве.

В Минэнерго также добавили, что в данный момент проводится работа над стабилизацией цен. Например, было принято решение увеличить минимальную долю биржевых продаж некоторых видов топлива с осени.

«Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок», – рассказали там.