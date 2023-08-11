Audi RS3 Sportback 2025 года вышла на тесты

Audi наносит последние штрихи на обновленный RS 3 Sportback, и у него будут новые бамперы, а также обновленные световые приборы. Audi дает нашим усталым глазам передышку, поскольку RS3 2025 года был замечен рядом с текущей моделью. Это значительно упрощает задачу идентификации изменений, хотя количество обновлений довольно ограничено.

© PNZdrive

При этом обновленный хэтчбек получил новый передний бампер, который выглядит более линейным и целостным. Мы также можем увидеть более смелую решетку радиатора с новыми воздухозаборниками, а также более спортивный сетчатый рисунок. Дополнительные изменения ограничены, но фары замаскированы, и это говорит о том, что они будут иметь новую графику, несмотря на знакомую форму. Ожидается, что модель будет оснащена новым логотипом с четырьмя кольцами, который дебютировал на Q8 e-tron.

Сзади мы видим новый бампер, который может отказаться от искусственных вентиляционных отверстий. Это еще предстоит выяснить, но изображения ясно показывают, что отражатели будут двигаться и приобретут угловатую эстетику. Мы также можем увидеть обновленные задние фонари с новыми фонарями заднего хода.

Остается неясным, будут ли какие-либо изменения под капотом, но текущая модель оснащена 2,5-литровым пятицилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 394 л.с. и 500 Нм. Это позволяет хэтчбеку разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

RS3 Sportback Performance Edition поднял планку с мощностью 401 л.с., поэтому вполне возможно, что Audi сможет внести свои обновления в стандартный RS3 в рамках фейслифтинга.