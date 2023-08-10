Представлен дальнобойный электрический Cadillac Escalade IQ

Представлен дальнобойный и очень мощный Cadillac Escalade IQ.

© Cadillac

Это батарейное альтер эго обычного Эскалейда, построенное на модульной платформе Ultium с 800-вольтовой электрической архитектурой. Новинка оказалась мощной (пиковая отдача установки — 761 лошадиная сила), дальнобойной (запас хода на одной зарядке — 725 километров) и динамичной (разгон до «сотни» примерно за пять секунд). Старт продаж намечен на 2024 год, предварительная цена — от 130 тысяч долларов (12,6 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

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С топливным Escalade полностью электрический внедорожник роднит только внешний вид. По основным узлам и агрегатам электромобиль унифицирован с батарейным пикапом GMC Hummer EV, причем по габаритам Escalade IQ даже его превосходит.

По умолчанию адаптивная пневмоподвеска обеспечивает Escalade IQ дорожный просвет на уровне 175 миллиметров, и в зависимости от настроек он может быть увеличен на 25 миллиметров или уменьшен на 50. Заявлено и полноуправляемое шасси, которое позволяет Escalade IQ ехать по диагонали — максимальный угол отклонения задних колес составляет 10 градусов. Диаметр колесных дисков — 24 дюйма.

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

Cadillac

У электро-Эскалейда три ряда сидений: в зависимости от версии на втором ряду может быть установлен трехместный диван либо два раздельных кресла повышенной комфортности с функцией массажа, экранами и раскладными столиками. На передней панели расположен цифровой кластер диагональю 55 дюймов, еще один дополнительный сенсорный экран отвечает за управление климатической системой. Заявлена аудиосистема AKG с 19, 36 либо 40 динамиками (зависит от уровня оснащения).

Сзади у внедорожника багажник объемом 670 литров (при измерении под потолок), а еще один дополнительный багажник отсек на 345 литров находится спереди под капотом.

В движение Escalade IQ приводит двухмоторная установка — электромоторы расположены на передней и задней осях, обеспечивая электромобилю привод на все четыре колеса. Суммарная пиковая отдача агрегатов составляет 761 лошадиную силу, но такая мощность доступа лишь на короткое время. Постоянная мощность равна 687 лошадиным силам. Емкость батареи — 200 киловатт-часов, расчетный запас хода на одной зарядке — 724 километров по циклу EPA. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3628 килограммов.