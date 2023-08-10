Депутат Госдумы заявил о необходимости госрегулирования цен на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести государственное регулирование стоимости поездок на такси, сообщает "Лента.ру".

По словам депутата, рынок самостоятельно не в состоянии сформировать ценовую политику, которая отвечает потребностям граждан. Арефьев считает, что государство должно принимать меры по удержанию цен на приемлемом уровне, а не быть сторонним наблюдателем в рыночной экономике.

Парламентарий отметил, что до последнего времени поездки на такси не были очень дорогими. Однако рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы, автомобили в итоге привел к увеличению тарифов для пассажиров. Арефьев уверен в том, что правительству необходимо влиять на факторы, косвенно воздействующие на ценообразование на рынке такси.

В частности, парламентарий предложил ликвидировать таможенные пошлины на ввоз автомобилей, что приведет к уменьшению их стоимости, а значит и скажется в лучшую сторону на ценах поездок на такси.