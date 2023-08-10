Infiniti опубликовал фото нового концепта QX Monograph

Автопроизводитель Infiniti планирует представить 17 августа в США новый концепт QX Monograph. Об этом сообщает motor1.com.

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Концерт QX Monograph позиционируется как предвестник нового поколения модели QX80. Этот шоу-кар должен продемонстрировать, в каком направлении будет развиваться язык дизайна Infiniti.

Судя по распространенному изображению, автомобиль получит крупную решетку радиатора с угловатыми линиями и новый логотип бренда с подсветкой.