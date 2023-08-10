Kia Sportage 2024 года подорожал на 800 долларов

Светодиодные прожекторы теперь входят в стандартную комплектацию Kia Sportage. Последнее поколение Kia Sportage дебютировало в 2022 модельном году. Теперь бренд объявляет об изменениях цен и характеристик модели 2024 года.

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Kia отказывается от отделки SX AWD. Ранее это была модель среднего класса в линейке. Сиденья второго ряда теперь имеют подушки безопасности, а светодиодные фары проекционного типа входят в стандартную комплектацию. Мощность по-прежнему исходит от 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя и восьмиступенчатой автоматической коробки передач. Двигатель развивает мощность 187 л.с.

Пока что Kia не предлагает цены или подробности об изменениях в гибридных или подключаемых вариантах.

В июле Kia анонсировала Sportage 30th Edition 2024 года для южнокорейского рынка, чтобы отметить дебют модели в 1993 году. Он отличается темной внешней отделкой и окнами с двойным остеклением для улучшенной звукоизоляции. В салоне сочетаются темно-зеленая и черная обивка. На передних подголовниках есть логотипы 30-летия.

По состоянию на июль 2023 года Kia поставила 83 742 экземпляра Sportage. Он по-прежнему остается самым продаваемым продуктом бренда. Sportage стал лауреатом премии Motor1.com Star Awards.