Changan запустил в России подписку на свои автомобили

Автомобили марки Changan теперь можно взять в долгосрочную аренду. Китайская компания вместе с RexRent объявила о запуске фирменной подписки на свои машины.

На первоначальном этапе россияне смогут подписаться на седаны Alsvin, лифтбеки Uni-V и купе-кроссоверы Uni-K. О ценах ничего не сообщается.

Марка Changan имеет самый большой модельный ряд в России среди автокомпаний. Сейчас он состоит из 14-ти машин.

В прошлом месяце бренд увеличил продажи в нашей стране на 3005,3%. Было реализовано 5 248 машин (в 2022 году удалось продать всего лишь 169 машин).