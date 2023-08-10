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В Крыму сотрудники АЗС нашли мину времен Великой Отечественной войны

В Ленинском районе Крыма на территории автозаправочной станции (АЗС) найдена мина времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Mash на волне.

В Крыму на АЗС нашли мину
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По данным канала, сотрудники АЗС, расположенной на 53 километре трассы «Таврида», собирали мусор на территории заправки и обнаружили подозрительный предмет.

Сотрудники АЗС вызвали полицию и МЧС. Боеприпас оказался минометной миной. Взрывоопасный предмет обезвредили саперы.

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