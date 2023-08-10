Toyota C-HR второго поколения доступна для предзаказа в Европе

Европейское отделение Toyota представило второе поколение компактного кроссовера C-HR, разработанного исключительно для рынков Старого Света. Уже можно оформить бронирование, но конечная цена еще не объявлена.

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Внешне автомобиль очень похож на другие недавние модели Toyota, включая bZ4X, Prius и Crown Sport. Интерьер был переработан и включает два 12,3-дюймовых дисплея в верхнем уровне отделки салона (информационно-развлекательный дисплей сжимается до 8 дюймов по диагонали в базовой комплектации).