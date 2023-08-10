Toyota C-HR второго поколения доступна для предзаказа в Европе

Toyota C-HR второго поколения открыта для предзаказа в Европе
Европейское отделение Toyota представило второе поколение компактного кроссовера C-HR, разработанного исключительно для рынков Старого Света. Уже можно оформить бронирование, но конечная цена еще не объявлена.
Внешне автомобиль очень похож на другие недавние модели Toyota, включая bZ4X, Prius и Crown Sport. Интерьер был переработан и включает два 12,3-дюймовых дисплея в верхнем уровне отделки салона (информационно-развлекательный дисплей сжимается до 8 дюймов по диагонали в базовой комплектации).
Что касается двигателя, вы можете выбрать между двумя вариантами мягкого гибрида и гибридным подключаемым модулем. На выходе имеется 1,8-литровый двигатель мощностью 140 л.с., 2,0-литровый вариант мощностью 197 л.с. и 2,0-литровый вариант PHEV мощностью 226 л.с. л.с. Разгон с нуля до 100 км/ч в PHEV занимает 7,4 секунды, можно проехать до 66 км только на электричестве.