Jeep отзовет для ремонта более 45 тыс. машин

Jeep отзовет более 45 тыс. машин из-за риска несрабатывания подушек безопасности
Американский автопрозводитель Jeep отзовет для ремонта 44 708 рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, выпущенных в период с 24 февраля 2021 года по 7 июня 2022 года. Об этом сообщает Carscoops.
По данным издания, у попавших под отзывную кампанию машин неправильно зафиксирована отделка средней стойки, что ставит под угрозу срабатывание подушки безопасности в случае ДТП.
Jeep начнет уведомлять владельцев автомобилей 22 сентября 2023 года. Им необходимо будет приехать в ближайший дилерский центр для проверки правильности установки обшивки. В случае необходимости деталь переустановят.
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