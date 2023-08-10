Jeep отзовет для ремонта более 45 тыс. машин

Американский автопрозводитель Jeep отзовет для ремонта 44 708 рамных внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, выпущенных в период с 24 февраля 2021 года по 7 июня 2022 года. Об этом сообщает Carscoops.

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По данным издания, у попавших под отзывную кампанию машин неправильно зафиксирована отделка средней стойки, что ставит под угрозу срабатывание подушки безопасности в случае ДТП.