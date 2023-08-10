В Японии придумали новый вид электромоторов с высоким КПД
Известно, что увеличение объемов производства электрических транспортных средств может привести к проблеме с поставками основных материалов. Как пишет издание SPEEDME.RU, речь идет о редкоземельных магнитах, которые используются в электродвигателях.
Именно эту проблему попробовала решить японская компания Proterial. Ее специалисты создали инновационный электромотор, который вместо редкоземельных неодимовых магнитов использует ферритовые магниты.
Отмечается, что новый тип электродвигателя имеет ряд важных преимуществ. Увеличивается общий КПД мотора, снижаются эксплуатационные расходы и повышается долговечность электромобилей.