"Автотор" предлагает перезапустить выпуск автомобилей на заводе Hyundai в Петербурге

Правительство в настоящее время рассматривает предложение "Автотора" об освоении производственной площадки в Санкт-Петербурге мощностью до 200 тысяч авто в год. Ранее на заводе собирали Hyundai.

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В письме, направленного в адрес президента РФ, а затем переданного главе Минпромторга Денису Мантурову, "Автотор" аргументирует необходимость освоения площадки негативными последствиями для компании после ухода партнёров в лице BMW и Hyundai. Модели этих брендов производились на калининградском заводе.

"Автотор" со своей стороны предлагает в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге, осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе", - цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с текстом письма "Автотора".

Результатом запуска питерской площадки может стать синергия производств: из Санкт-Петербурга в Калининград будут поставляться ДВС, включая газомоторные, а из Калининграда в Северную столицу - электродвигатели, редукторы, силовая электроника, пластиковые компоненты, а также тяговые батареи и системы управления (от предприятий "Росатома").

При одобрении плана "Автотора" бюджет инвестиций должен быть увеличен до 70 млрд рублей. В настоящий момент автопроизводитель осуществил вложения на сумму более 10 млрд рублей.