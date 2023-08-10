РСА обнародовал новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

"В совокупности рост стоимости запчастей за прошлый год составил 27,7%. С конца 2022 года мы отмечаем некоторую стабилизацию ситуации с ценами на запчасти. В этом году цены на запчасти различных автопроизводителей по-прежнему ведут себя разнонаправленно, а средняя выплата по ОСАГО планомерно растет. Так, в июне средняя выплата по ОСАГО достигла рекорда, составив 91,3 тысячу рублей.