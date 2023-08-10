РСА обнародовал новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

Новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО выложены для общественного обсуждения
Новые справочники средней стоимости запчастей и нормо-часа ремонтных работ по ОСАГО выложены для публичной проверки на сайте Российского союза автостраховщиков. Новые справочники должны будут использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО, с 19 сентября. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.
Он напомнил, что действующие сейчас справочники вступили в силу 19 июня 2023 года.
"В совокупности рост стоимости запчастей за прошлый год составил 27,7%. С конца 2022 года мы отмечаем некоторую стабилизацию ситуации с ценами на запчасти. В этом году цены на запчасти различных автопроизводителей по-прежнему ведут себя разнонаправленно, а средняя выплата по ОСАГО планомерно растет. Так, в июне средняя выплата по ОСАГО достигла рекорда, составив 91,3 тысячу рублей.
Такая динамика оказывает давление на тарифы ОСАГО, однако пока мы наблюдаем небольшое снижение средней стоимости полисов, а скачок средней цены ОСАГО, закономерно произошедший в 2022 году, в 2023 году пока удалось даже немного отыграть", - сказал Евгений Уфимцев.
Публичная проверка справочников завершится 24 августа 2023 года.