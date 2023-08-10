В России снизились ставки по автокредитам

Данные Банка России свидетельствуют о снижении в стране ставок по кредитам на покупку автомобилей, которые выдаются на срок более 3 лет, передает «Коммерсант».

Впервые с декабря 2021 года ставки по таким займам оказались ниже 14% и составили 13,91%. В июне 2022 года среднее значение ставки по автокредиту достигало 15%.

Ставки начали снижаться в марте 2023 года. Тенденция совпала с рекордными темпами восстановления рынка автокредитования.

Ставки понижаются на фоне существенного роста спроса на приобретение машин в кредит. В июле россияне получили в банках 113,6 тыс. кредитов, следует из данных аналитического агентства Frank RG. Данный показатель превышает на 37% уровень июня 2023 года и на 114% - июля 2022 года.

Такая динамика возникла в связи с реализацией отложенного спроса со стороны покупателей автомобилей, насыщением рынка китайскими машинами и опасениями населения по поводу дальнейшего подорожания машин.