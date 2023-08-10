В Россию привезут партию седанов Volkswagen Lavida

"Мы ожидаем появление Volkswagen Lavida III рестайлинг в нашем дилерском центре в течение ближайших двух-трех недель. Первая партия будет состоять из 80 автомобилей, бОльшая часть из которых уже забронирована нашими корпоративными клиентами. Стоимость данной модели - от 3 250 000 рублей. Volkswagen Lavida III - это переднеприводный седан с 1,5 литровым бензиновым двигателем, мощностью 160 л.с. Автомобиль, в том числе, оснащен энергосберегающим режимом движения ECO, наружными зеркалами заднего вида с электрической регулировкой, подогревом, складыванием, автоматической системой помощи при торможении AEB", - отметил Васильев.