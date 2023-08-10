Дилеры Volkswagen, Audi и Skoda возобновили работу в России
В России возобновили работу дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini. Об этом сообщается в Telegram-канале AGR Automotive Group.
В сообщении подчеркивается, что ООО «Фольксваген Груп Рус» продолжает работу под новым названием AGR Automotive Group.
«У нас впереди много интересного!» - заявили в компании.
РИА Новости отмечает, что в соцсетях автомобильных брендов вышли первые с весны 2022 года посты.
После начала украинского кризиса свою работу в России заморозили Volkswagen, Mercedes, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.
В мае 2023-го немецкий автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи российских активов компании ООО «Арт Финанс», которую поддерживает дилер «Авилон». В сделку вошли производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также склады и финансовые взаимоотношения с сотрудниками.