Дилеры Volkswagen, Audi и Skoda возобновили работу в России

В России возобновили работу дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini. Об этом сообщается в Telegram-канале AGR Automotive Group.

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В сообщении подчеркивается, что ООО «Фольксваген Груп Рус» продолжает работу под новым названием AGR Automotive Group.

«У нас впереди много интересного!» - заявили в компании.

РИА Новости отмечает, что в соцсетях автомобильных брендов вышли первые с весны 2022 года посты.

После начала украинского кризиса свою работу в России заморозили Volkswagen, Mercedes, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.