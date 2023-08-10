Какие автомобили чаще всего попадают в «тотальные» ДТП

Стало известно, какие автомобили могут продаваться на вторичном рынке после «тотальных» ДТП
Компания «Альфастрахование» изучила статистику страховых случаев по КАСКО за первые полгода 2023 года и составила топ авто, которые чаще всего попадают в «тотальные» ДТП.
Лидером рейтинга стал Porsche Cayenne, который не подлежит восстановлению в 8% аварийных случаев. На второй строчке – BMW 5 серии (5%), на третьем месте – Porsche Macan (4%). Далее в топе идут Daewoo Nexia (3%), Chery Tiggo (3%), Skoda Octavia (3%), «Лада Калина» (3%), BMW 7 серии (3%), Volkswagen Jetta (2%), Mercedes-AMG GT (2%).
Первенство спортивных моделей в тотальных ДТП, по словам экспертов, связано с тем, что их владельцами, как правило, являются любители быстрой езды, зачастую нарушающие ПДД.
Стоимость запчастей для этих авто достаточно высокая, а их доставка в Россию затруднена, поэтому даже при относительно незначительных повреждениях машины могут признать не подлежащими восстановлению.