Какие автомобили чаще всего попадают в «тотальные» ДТП

Компания «Альфастрахование» изучила статистику страховых случаев по КАСКО за первые полгода 2023 года и составила топ авто, которые чаще всего попадают в «тотальные» ДТП.

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Первенство спортивных моделей в тотальных ДТП, по словам экспертов, связано с тем, что их владельцами, как правило, являются любители быстрой езды, зачастую нарушающие ПДД.