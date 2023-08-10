Названы кроссоверы, которые россиянам не стоит покупать
Согласно результатам исследования экспертов известного британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy, одной из самых проблемных моделей в сегменте SUV является Land Rover Discovery выпуска 2004–2017 годов.
Специалисты провели опрос среди 25 тыс. владельцев, чтобы узнать, какие модели следует избегать при выборе подержанного автомобиля, передает Speedme.ru.
Отмечается, что за последние два года в автосервис обратились 46% владельцев Land Rover Discovery. Они жаловались на разные неполадки. В частности, речь идет о проблемах с аккумулятором, тормозами, двигателем, топливной системой и подвеской.
На второй строчке в данном списке - Nissan X-Trail выпуска 2004–2017 годов. Доля владельцев этой машины, которые столкнулись с трудностями, составила 45%. У машины возникали проблемы с кондиционером, аккумулятором, тормозами, электрикой, выхлопной системой и трансмиссией.
На третьей строчке расположился Peugeot 2008 выпуска 2013–2019 годов. На различные неполадки пожаловались 44% владельцев этой модели. В основном проблемы возникали с выхлопной системой и подвеской.
В списке также оказались Land Rover Discovery Sport выпуска с 2014 года и Range Rover Evoque, производившийся с 2011 по 2019 год, модели Nissan Qashqai выпуска 2014–2021 годов, Audi Q7 выпуска 2006–2015 годов, Hyundai Santa Fe выпуска 2013–2018 годов, Ford Kuga выпуска 2008–2013 годов, Volkswagen Tiguan выпуска 2007–2016 годов, BMW X1 выпуска 2009–2015 годов, а также Kia Sorento выпуска 2010–2015 годов.
Ранее сообщалось, что, по данным «АльфаСтрахования», в первом полугодии текущего года чаще всего при аварии полностью разбивались машины Porsche Cayenne. По словам аналитиков, в 8% случаев при ДТП данные автомобили признавали не подлежащими восстановлению.