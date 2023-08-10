Названы кроссоверы, которые россиянам не стоит покупать

Согласно результатам исследования экспертов известного британского издания Whatcar.com и страховой компании MotorEasy, одной из самых проблемных моделей в сегменте SUV является Land Rover Discovery выпуска 2004–2017 годов.

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Специалисты провели опрос среди 25 тыс. владельцев, чтобы узнать, какие модели следует избегать при выборе подержанного автомобиля, передает Speedme.ru.

Отмечается, что за последние два года в автосервис обратились 46% владельцев Land Rover Discovery. Они жаловались на разные неполадки. В частности, речь идет о проблемах с аккумулятором, тормозами, двигателем, топливной системой и подвеской.

На второй строчке в данном списке - Nissan X-Trail выпуска 2004–2017 годов. Доля владельцев этой машины, которые столкнулись с трудностями, составила 45%. У машины возникали проблемы с кондиционером, аккумулятором, тормозами, электрикой, выхлопной системой и трансмиссией.

На третьей строчке расположился Peugeot 2008 выпуска 2013–2019 годов. На различные неполадки пожаловались 44% владельцев этой модели. В основном проблемы возникали с выхлопной системой и подвеской.