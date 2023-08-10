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Кошмар дизайнера: новый Hyundai Santa Fe дебютировал в паре с концептом

Hyundai Santa Fe раскрылся на картинках в середине июля, поразив своим радикально отличающимся от предшественника дизайном. Кроме неоднозначной внешности тогда корейцы не рассказали ничего, придержав подробности до мировой премьеры, которая состоялась сегодня.

Состоялась мировая премьера нового Hyundai Santa Fe
© Пресс-служба Hyundai

Длина нового "Санта Фе" - 4830 мм, что на 45 мм больше, чем у предшественника. Размер колёсной базы вырос с 2765 до 2810 мм. Отсюда - повышенный комфорт в салоне. Заявлено, что места для ног в длину стало больше на 35 мм у бензиновой версии и на 20 мм у гибридной. На 15 мм стало больше места для ног для пассажиров "галёрки".

Также Santa Fe пятой генерации прибавил в холке: с 1685 до 1720 и 1730 мм в зависимости от версии. Поэтому над головой у пассажиров тоже стало просторнее: плюс 69 мм на третьем ряду (958 мм). К слову, спинки третьего ряда откидываются теперь на больший угол - до 10 градусов.

В США и Южной Корее Hyundai Santa Fe пятого поколения будет доступен с бензиновым Theta III 2.5T GDI (281 л.с., 422 Нм) в паре с 8-ступенчатым "роботом" DCT и гибридной трансмиссией с мотором Gamma III 1.6T GDI и 6-ступенчатым "автоматом" (180 л.с., 265 Нм).

Европейская линейка силовых агрегатов - только гибриды: вышеупомянутый и менее мощная модификация на 160 сил, но с таким же крутящим моментом - 265 Нм.

Пресс-служба Hyundai
Пресс-служба Hyundai

На других рынках Santa Fe получит "засвеченный" на премьере дизайна двигатель Theta III 2.5 GDI мощностью 194 л.с. (246 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Вместе с обычной версией Hyundai Santa Fe дебютировал на его базе XRT Concept (на фото он с багажником на крыше, накладками и "зубастыми" шинами), "приключенческую" версию кроссовера, предназначенную "для уверенного и легкого преодоления сложной местности, предлагая универсальные возможности для активного образа жизни".

На родине кроссовер появится до конца года, в США и Европе - в первой половине 2024-го.