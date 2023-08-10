Состоялась мировая премьера нового Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe раскрылся на картинках в середине июля, поразив своим радикально отличающимся от предшественника дизайном. Кроме неоднозначной внешности тогда корейцы не рассказали ничего, придержав подробности до мировой премьеры, которая состоялась сегодня.

© Пресс-служба Hyundai

Длина нового "Санта Фе" - 4830 мм, что на 45 мм больше, чем у предшественника. Размер колёсной базы вырос с 2765 до 2810 мм. Отсюда - повышенный комфорт в салоне. Заявлено, что места для ног в длину стало больше на 35 мм у бензиновой версии и на 20 мм у гибридной. На 15 мм стало больше места для ног для пассажиров "галёрки".

Также Santa Fe пятой генерации прибавил в холке: с 1685 до 1720 и 1730 мм в зависимости от версии. Поэтому над головой у пассажиров тоже стало просторнее: плюс 69 мм на третьем ряду (958 мм). К слову, спинки третьего ряда откидываются теперь на больший угол - до 10 градусов.

В США и Южной Корее Hyundai Santa Fe пятого поколения будет доступен с бензиновым Theta III 2.5T GDI (281 л.с., 422 Нм) в паре с 8-ступенчатым "роботом" DCT и гибридной трансмиссией с мотором Gamma III 1.6T GDI и 6-ступенчатым "автоматом" (180 л.с., 265 Нм).

Европейская линейка силовых агрегатов - только гибриды: вышеупомянутый и менее мощная модификация на 160 сил, но с таким же крутящим моментом - 265 Нм.

Пресс-служба Hyundai

На других рынках Santa Fe получит "засвеченный" на премьере дизайна двигатель Theta III 2.5 GDI мощностью 194 л.с. (246 Нм), который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП.

Вместе с обычной версией Hyundai Santa Fe дебютировал на его базе XRT Concept (на фото он с багажником на крыше, накладками и "зубастыми" шинами), "приключенческую" версию кроссовера, предназначенную "для уверенного и легкого преодоления сложной местности, предлагая универсальные возможности для активного образа жизни".