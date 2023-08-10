Эксперт объяснила, почему самокатчиков не остановят «медленные зоны»

«Де-юре эти ограничения будут касаться всех самокатов, но де-факто — только прокатных, потому что у меня есть огромные сомнения, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат», — сказала Эрдман.