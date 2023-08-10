Сколько стоит забронировать отечественный электрокар Atom

Российская марка электрокаров Atom выходит на маркетплейсы. Оформить предварительный заказ на электрический кроссовер можно на «Яндекс Маркете» и «Авито Авто» — автопроизводитель уже завел карточки товара на этих онлайн-прощадках. Чтобы забронировать машину, нужно заплатить 7 тысяч рублей. Причем платеж возвратный — его можно будет вернуть в любой момент. По словам генерального директора Atom Игоря Поваразднюка, компания «уже получает оформленные предзаказы».

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Карточка товара на «Яндекс Маркете» и на «Авито Авто» содержит описание электромобиля, его функций и технологий. Там же указаны технические характеристики. По предварительным данным, Atom получит батарею емкостью около 70 киловатт-часов, запас хода составит 500 километров, а с места до «сотни» машина будет разгоняться примерно за семь секунд.

Atom

Atom

Ранее сообщалось, что все Атомы, включая базовые модификации, будут оснащаться широким набором систем безопасности, включая функции удержания в полосе, поддержания дистанции в пробке, распознавания дорожных знаков, предотвращения столкновений и автопарковщиком. Более подробная информация (а также цены) появится ближе к запуску модели на рынке — ориентировочно это произойдет летом 2025 года.