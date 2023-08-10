Bugatti презентовала золотой Chiron

Автолюбитель, который имеет много денег, при покупке Bugatti может настроить свой автомобиль по собственному желанию. Как пишет SPEEDME.RU, для этого и создавалась программа по персонализации под названием Bugatti Sur Mesure.

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Сообщается, что один из клиентов премиального бренда довел данное требование до предела. В итоге на свет вышел по-настоящему особенный и уникальный Bugatti Chiron Super Sport в арианте Golden Era.

Неназванный коллекционер Bugatti поставил перед специалистами компании очень сложную задачу. На ее выполнение потребовалось целых два года. Автомобиль Golden Era посвящен произведениям искусства. Замысловатые эскизы нарисованы дизайнерами специальными ручками от руки прямо на кузове.

Кроме того, rаждая дверная панель расписана вручную изображениями трех моделей Bugatti.