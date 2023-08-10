Представлен обновленный электромобиль Chery eq1 с запасом хода 400 км

Компания Chery представила обновленную версию городского электроавтомобиля Chery eQ1. Об этом сообщает Carnewschina.com.

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Всего будет доступно два цвета на выбор, а именно фиолетовый и зеленый.

Carnewschina.com

Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью до 75 л.с. Точная емкость аккумуляторной батареи не приводится, однако разработчики утверждают, что на полном заряде можно преодолеть расстояние до 408 км (в зависимости от режима).

Новая модель имеет габариты 3200 × 1670 × 1550 мм при колесной базе 2150 мм.

Электроавтомобилю дали достаточно большие передние фары и логотип QQ на переднем бампере.

В салоне - двухспицевое рулевое колесо с плоскими верхней и нижней частями. Подлокотник был заменен разработчиками зарядной панелью с двумя разъёмами USB Type-C.