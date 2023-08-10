Цена первого электрического спорткара Zeekr класса люкс превысит 1 млн юаней

Несмотря на то, что большинство китайских производителей электромобилей сосредоточены на создании экономичных моделей, некоторые из них начинают переходить в высокопроизводительный сегмент, чтобы получить более высокую прибыль. В январе BYD выпустила свой первый электрический внедорожник под брендом Yangwang с ценой стартующей от 1,098 миллиона юаней.