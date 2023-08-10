Цена первого электрического спорткара Zeekr класса люкс превысит 1 млн юаней

Zeekr выпустит первый электрический спортивный автомобиль класса люкс
Как сообщает SPEEDME.RU, Geely, китайский автопроизводитель, владеющий брендом Zeekr, готовится выпустить свой первый роскошный спортивный электромобиль Zeekr 001 FR. Цена составит более 1 миллиона юаней (около 140 000 долларов США).
Несмотря на то, что большинство китайских производителей электромобилей сосредоточены на создании экономичных моделей, некоторые из них начинают переходить в высокопроизводительный сегмент, чтобы получить более высокую прибыль. В январе BYD выпустила свой первый электрический внедорожник под брендом Yangwang с ценой стартующей от 1,098 миллиона юаней.
Компания Zeekr предлагает в продажу три модели. Начальная стоимость составляет 189 800 юаней.