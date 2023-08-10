Собянин: в Москве появится 250 новых электрозарядных станций

В столичном регионе будет установлено 250 новых электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом в четверг, 10 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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В своем Telegram-канале градоначальник рассказал, что в Москве функционирует около 3,2 тыс. зарядных станций. Из них более 200 было установлено специалистами в рамках программы "Энергия Москвы". Он подчеркнул, что у новых ЭЗС, которые планируют разместить в столице, "есть очевидное преимущество – быстрая зарядка".

Кроме того, мэр сообщил, что за последние 8 лет в столице выросло количество зарегистрированных электромобилей. Их число увеличилось примерно в 20 раз, уточнил Собянин. Как указал градоначальник, чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. В связи с этим владельцам электромобилей оказывается поддержка. Например, отметил мэр, такие автомобили освобождены от транспортного налога. Также владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться городскими парковками.