Собянин: в Москве появится 250 новых электрозарядных станций

Собянин: в Москве появится 250 новых зарядных станций для электромобилей
В столичном регионе будет установлено 250 новых электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом в четверг, 10 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале градоначальник рассказал, что в Москве функционирует около 3,2 тыс. зарядных станций. Из них более 200 было установлено специалистами в рамках программы "Энергия Москвы". Он подчеркнул, что у новых ЭЗС, которые планируют разместить в столице, "есть очевидное преимущество – быстрая зарядка".
Кроме того, мэр сообщил, что за последние 8 лет в столице выросло количество зарегистрированных электромобилей. Их число увеличилось примерно в 20 раз, уточнил Собянин. Как указал градоначальник, чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. В связи с этим владельцам электромобилей оказывается поддержка. Например, отметил мэр, такие автомобили освобождены от транспортного налога. Также владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться городскими парковками.
Ранее пресс-служба департамента транспорта Москвы сообщала, что в столице к 2025 году планируют устанавливать ежегодно около 300 быстрых электрозарядных станций. В 2023 году в столице начнут размещать зарядки мощностью до 150 кВт. Это позволит заряжать электромобили в несколько раз быстрее.