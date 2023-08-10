Дилер считает, что параллельный импорт автомобилей скоро могут отменить

Тимофей Гераськин: параллельный импорт автомобилей в РФ скоро могут отменить
Управляющий директор компании «БорисХоф» Тимофей Гераськин в беседе с «За рулем» заявил о скорой отмене поставок автомобилей по параллельному импорту в Россию. По его словам, в прошлом году параллельный импорт стал одним из самых интересных аспектов автомобильной отрасли в России.
Дилеры столкнулись с серьезной конкуренцией. Появился большой интерес к автомобилям, поставляемым по параллельному импорту. Ситуация начала напоминать хаос 1990-х годов, когда многие начали заниматься перегоном автомобилей. На рынке сложился беспорядок, никто не знал какие автомобили нужно ввозить, по каким ценам и какие риски будет нести бизнес.
Хотя и были определенные сложности с логистикой, таможенным оформлением и переводом денег за границу, но многие дилеры решили возить машины по серым каналам из-за отсутствия официальных поставок автомобилей привычных брендов. Сначала были неплохие результаты, но теперь перспективы этого бизнеса омрачены.
Есть ряд факторов: колебание курсов валют, новые санкции, усложнение логистики и увеличение стоимости закупки. Кроме того, большинство заводов в России, которые ранее выпускали автомобили, перешли в собственность или под управление новых владельцев. Производственные мощности этих заводов необходимо загружать.
Введение повышенного утилизационного сбора направлено на создание благоприятной атмосферы для работы этих заводов. Сейчас доля параллельного импорта составляет 20% в сегменте новых автомобилей на рынке РФ. Сейчас доходность от параллельного импорта снижается, а растет бизнес по продаже китайских автомобилей. Кроме того, с 1 октября могут измениться условия сертификации для автомобилей, ввозимых по параллельному импорту. В настоящее время действует СБКТС, но возможно возвращение к ОТТС, что потребует прохождения тестов на одобрение ввоза каждой модели, что может поставить крест на параллельном импорте.