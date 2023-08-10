Дилер считает, что параллельный импорт автомобилей скоро могут отменить

Управляющий директор компании «БорисХоф» Тимофей Гераськин в беседе с «За рулем» заявил о скорой отмене поставок автомобилей по параллельному импорту в Россию. По его словам, в прошлом году параллельный импорт стал одним из самых интересных аспектов автомобильной отрасли в России.

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Дилеры столкнулись с серьезной конкуренцией. Появился большой интерес к автомобилям, поставляемым по параллельному импорту. Ситуация начала напоминать хаос 1990-х годов, когда многие начали заниматься перегоном автомобилей. На рынке сложился беспорядок, никто не знал какие автомобили нужно ввозить, по каким ценам и какие риски будет нести бизнес.

Хотя и были определенные сложности с логистикой, таможенным оформлением и переводом денег за границу, но многие дилеры решили возить машины по серым каналам из-за отсутствия официальных поставок автомобилей привычных брендов. Сначала были неплохие результаты, но теперь перспективы этого бизнеса омрачены.

Есть ряд факторов: колебание курсов валют, новые санкции, усложнение логистики и увеличение стоимости закупки. Кроме того, большинство заводов в России, которые ранее выпускали автомобили, перешли в собственность или под управление новых владельцев. Производственные мощности этих заводов необходимо загружать.