В АвтоВАЗе прокомментировали слухи о повышении цен с 20 августа

В АвтоВАЗе заявили, что компания не планирует повышать цены на свои самые локализованные и бюджетные модели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Mash сообщал, что АвтоВАЗ планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. Канал утверждал, что это связано с дефицитом машин в дилерских центрах, вызванном, в свою очередь, нехваткой некоторых элементов - кнопок системы «ЭРА-ГЛОНАСС», хромированных накладок на панели и других. Mash подчеркивал, что без этих элементов авто нельзя снять с конвейера и отправить дилеру.

В АвтоВАЗе рассказали, что базовые модификации «Лады Гранты» по-прежнему будут дешевле 700 тысяч рублей.

«Возможна некоторая корректировка цен по более оснащенным модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями», - подчеркнули в компании.

В АвтоВАЗе объяснили, что субкомпоненты и сырье для этих опций привозят из-за рубежа.

В компании подчеркнули, что речь идет о «минимальных корректировках цен» на более дорогие и менее массовые модификации, но это никак не связано с повышением утилизационного сбора.