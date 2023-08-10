В России собирают заказы на новый Toyota Grand Highlander

Новый Toyota Grand Highlander 2023 можно заказать в России
Дилер во Владивостоке начал собирать заказы на новый Toyota Grand Highlander. Автомобиль разрабатывался специально для рынка США.
Россияне могут приобрести новый Toyota Grand Highlander. Доставка транспорта из США может занять несколько месяцев. Дилер во Владивостоке предлагает 2 версии модели. В первой используется турбированный бензиновый мотор рабочим объемом 2.4 литра на 265 л.с. В старшем исполнении задействован такой же двигатель с парой электромоторов и 6-ступенчатой АКПП. В обеих версиях используется система полного привода.
Гибридная версия считается самой мощной в своем классе. У такого автомобиля есть отличия в экстерьере - более спортивный стиль и использование двойного выхлопа.
Время разгона с места до 100 км/час составляет 6.3 секунды. Буксировочная способность кроссовера достигает почти 2.3 тонны.
Бензиновый Grand Highlander оценивается в 7 485 000 рублей. Гибридный вариант предлагается дороже - за 8 495 000 рублей. В такой комплектации кроссовер предлагается с 6-местной компоновкой салона. На втором ряду установлены капитанские кресла. В каждом кресле установлена система подогрева и вентиляции.
В списке опций значится климат-контроль, работающий на 3 зоны, адаптивный круиз-контроль и целый комплекс ассистентов водителя. В салоне используется отделка кожей. Для удобства предусматривается мультимедийный комплекс JBL. Дверца багажного отделения оборудована электроприводом.
Главное преимущество Toyota Grand Highlander - вместительный салон и багажник. Общая длина кузова достигает 510.5 см. Объем багажного отделения при сложенных креслах заднего ряда составляет 2775 литров. Модель стоит между Highlander и Sequoia в линейке производителя. Построен кроссовер на базе платформы TNGA-K.