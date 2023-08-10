В России собирают заказы на новый Toyota Grand Highlander

Дилер во Владивостоке начал собирать заказы на новый Toyota Grand Highlander. Автомобиль разрабатывался специально для рынка США.

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Россияне могут приобрести новый Toyota Grand Highlander. Доставка транспорта из США может занять несколько месяцев. Дилер во Владивостоке предлагает 2 версии модели. В первой используется турбированный бензиновый мотор рабочим объемом 2.4 литра на 265 л.с. В старшем исполнении задействован такой же двигатель с парой электромоторов и 6-ступенчатой АКПП. В обеих версиях используется система полного привода.

Гибридная версия считается самой мощной в своем классе. У такого автомобиля есть отличия в экстерьере - более спортивный стиль и использование двойного выхлопа.

Время разгона с места до 100 км/час составляет 6.3 секунды. Буксировочная способность кроссовера достигает почти 2.3 тонны.

Бензиновый Grand Highlander оценивается в 7 485 000 рублей. Гибридный вариант предлагается дороже - за 8 495 000 рублей. В такой комплектации кроссовер предлагается с 6-местной компоновкой салона. На втором ряду установлены капитанские кресла. В каждом кресле установлена система подогрева и вентиляции.

В списке опций значится климат-контроль, работающий на 3 зоны, адаптивный круиз-контроль и целый комплекс ассистентов водителя. В салоне используется отделка кожей. Для удобства предусматривается мультимедийный комплекс JBL. Дверца багажного отделения оборудована электроприводом.