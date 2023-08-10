Поставки из Китая не останавливаются, наш рынок продолжает получать уникальные автомобили. Как выяснила "Российская газета", один из дилеров предлагает купить электрический кросс-хэтч MG Mulan, дебют которого состоялся летом прошлого года.

Марка MG имеет британские корни, но по понятным причинам некогда перешла под крыло сначала BMW, а теперь принадлежит китайской SAIC.

MG Mulan построен на новой модульной платформе разработки SAIC, которая называется Nebula. Длина автомобиля составляет 4287 мм, ширина - 1836 мм, высота - 1504 мм. Колесная база - 2705 мм. По габаритам китайский хэтч близок к "Москвичу 3": 4410 x 1800 x 1660 мм, база равна 2620 мм.

На продажу в РФ привезли топовую двухмоторную модификацию с отдачей 428 л.с. и батареей 64 кВт·ч. Заявлен пробег 460 км и разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды.

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В салоне - отделка комбинации кожи и замши, цифровая приборная панель, мультимедиа с рядом кнопок под тачскрином диагональю 10,25 дюйма, электропривод регулировок водительского сиденья, климат-контроль, подогрев передних сидений. Есть бесключевой доступ, беспроводная зарядка, целый ряд электронных ассистентов, обеспечивающих безопасность и функционал адаптивного круиз-контроля, фары, разумеется, по LED-технологии.

Назначенная цена - 4,5 млн рублей. "Москвич 3е" менее мощный, чуть уступает в оснащении, но стоит гораздо дешевле, даже с учётом последнего подорожания.

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