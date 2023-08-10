$96.08-0.49105.44-0.62

«АвтоВАЗ» опроверг слухи о повышении цен на все модели машин

Концерн «АвтоВАЗ» не планирует в ближайшее время повышать цены на базовые и бюджетные модели автомобилей, рассказал в интервью News.ru директор PR-отдела автогиганта Сергей Ильинский.

«Стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» так и останется ниже 700 тысяч рублей», - подчеркнул представитель концерна.

Ильинский заметил, что на фоне заморозки цен на бюджетные машины возможна корректировка цена на автомобили, оснащенные дополнительными опциями.

Дилеры Volkswagen, Audi и Skoda возобновили работу в России

По его словам, индексация утильсбора не повлияет на цену автомобилей. Он добавил, что меры государственного стимулирования в полном объеме нивелируют влияние индексации на стоимость продукции отечественных производственных площадок.

Производство автомобилей постепенно растет, в частности, темпы выпуска «Гранты» достигли 54 машин в час, «Весты» - до 40 машин в час, «Нивы» - до 45 машин в час, уточнил директор.

Ранее Ильинский сообщил, что в середине 2024 года «АвтоВАЗ» запустит производство машин представительского класса «Лада Аура».

5
Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости