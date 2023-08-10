Концерн «АвтоВАЗ» не планирует в ближайшее время повышать цены на базовые и бюджетные модели автомобилей, рассказал в интервью News.ru директор PR-отдела автогиганта Сергей Ильинский.

«Стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» так и останется ниже 700 тысяч рублей», - подчеркнул представитель концерна.

Ильинский заметил, что на фоне заморозки цен на бюджетные машины возможна корректировка цена на автомобили, оснащенные дополнительными опциями.

По его словам, индексация утильсбора не повлияет на цену автомобилей. Он добавил, что меры государственного стимулирования в полном объеме нивелируют влияние индексации на стоимость продукции отечественных производственных площадок.

Производство автомобилей постепенно растет, в частности, темпы выпуска «Гранты» достигли 54 машин в час, «Весты» - до 40 машин в час, «Нивы» - до 45 машин в час, уточнил директор.