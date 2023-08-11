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"Автотор" разрабатывает для производства автомобилей бренд Amber Auto

Калининградский завод «Автотор» работает над созданием бренда для автомобилей собственного производства, машины могут получить название AA (Amber Auto), сообщает klops.ru со ссылкой на основного акционера компании Владимира Щербакова.

"Автотор" разрабатывает для производства автомобилей бренд Amber Auto
© Автотор

«Обсуждаем, в том числе и с маркетологами, нам нравится «АА». Есть предложение назвать его, например, «Янтарь». Но аббревиатура «ЯА», на наш взгляд, не очень удачная», — приводит издание слова Щербакова.

По его словам, «Автотор» планирует выпускать под собственной маркой машины двух классов — электрических и с двигателем внутреннего сгорания. Предполагается создать бензиновые и газовые версии машин с ДВС. Целевой показатель по цене автомобиля — менее 1 млн рублей.

«Это цель. Что получится на выходе, пока трудно сказать», — сообщил Щербаков, говоря о стоимости будущих автомобилей.

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