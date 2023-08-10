Zeekr анонсировала «злой» трехмоторный лифтбек 001 FR

Фирма Zeekr представила «заряженную» версию лифтбека 001. Машина получит новый аэродинамический обвес из углепластика, кованые колеса и керамические тормоза. Также ей обещают трехмоторную силовую установку и разгон до ста менее чем за 3 секунды. Предположительная цена — больше 1 миллиона юаней, что соответствует 13,6 миллиона рублей.

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Марка Zeekr анонсировала «заряженную» версию лифтбека 001. Пятидверка 001 FR обзаведется углепластиковым аэродинамическим обвесом (передний сплиттер, боковые юбки, диффузор, спойлер и антикрыло), коваными колесами и углерод-керамическим тормозами. Других деталей фирма не выдает, но сделан прозрачный намёк на увеличение мощности, а вместе с ним и улучшение динамики. В китайской соцсети Weibo утверждают, что Zeekr 001 FR явится с тремя электромоторами и разгоном до ста менее чем за три секунды.

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При этом установка двухмоторного лифтбека уже выдает 544 лошадиные силы и 686 Нм крутящего момента, позволяя ускоряться до «сотни» за 3,8 секунды. С батареей емкостью 100 киловатт-часов электрокар проезжает 656 километров по местному измерительному циклу CLTC. Понятно, что установка еще одного мотора и увеличение прижимной силы этот показатель заметно снизят, хотя у Zeekr есть решение — батарея Qilin производства CATL емкостью 140 киловатт-часов.

Zeekr

До последнего времени её ставили на версии с одним электромотором на задней оси; его отдача — 272 лошадиные силы и 343 Нм крутящего момента. Компактный модуль оснащен инвертором на карбиде кремния, что дает прибавку к запасу хода около 38 километров. Всего по китайскому циклу CLTC дальнобойный лифтбек проезжает 1032 километра, на 291 километр больше, чем машина с батареей на 100 киловатт-часов.