УАЗ начал штамповать детали для Aurus. Как отмечается в корпоративной газете «Панорама УАЗа», дочернему предприятию «УАЗ Штамповочное производство» удалось освоить выпуск пяти компонентов, которые изготавливают путем лазерной резки, штамповки и сварки с гальванопокрытием. При этом не уточняется, о каких именно деталях идет речь.

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Прежде чем начать выпуск деталей для Aurus, УАЗ провел на предприятии необходимые опытно-конструкторские и технологические работы. Проект удалось реализовать благодаря объединению усилий нескольких крупных предприятий.

Ульяновский завод договорился с Aurus о поставке ряда запчастей еще в 2022 году. Первая крупная поставка комплектующих на автозавод Aurus была сделана в начале июля, сообщается в газете.