Юрист предложила ввести аналог ОСАГО для курьеров на электросамокатах

В России необходимо предусмотреть страхование гражданской ответственности в случае, если курьеры на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нанесли ущерб другим гражданам при доставке. Такое предложение в беседе с RT высказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, комментируя идею обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, нанесенный курьерами на электросамокате.

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По мнению Ярмуш, можно разработать аналог ОСАГО для любых других транспортных средств, кроме автомобиля, на которых перемещаются курьеры.

«Чтобы это делала страховая компания. <...> Законодатель должен учитывать все варианты доставки, все варианты организации такой работы и продумать, как лучше защитить граждан, которые становятся невольными жертвами», — пояснила Ярмуш.