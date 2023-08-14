Компактный кроссовер Belgee X50 поступил в продажу

Стартовая цена модели в Беларуси составляет 62 815 местных рублей, что эквивалентно примерно 2,47 млн российских рублей по текущему курсу.

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Производство китайского паркетника Geely Coolray было налажено на мощностях завода «БелДжи» в Жодино (Беларусь) осенью 2020 года. Напомним, на родине бренда, в Китае, эта модель, в основу которой легла платформа BMA (B-segment Modular Architecture), продаётся с 2018 года под именем Binyue. Теперь кроссовер «беларусифицировали»: он выпускается на том же предприятии, но под именем Belgee X50 и с соответствующими логотипами.

СМИ Беларуси сообщили о первых отгрузках паркетника Belgee X50 дилерам несколько дней назад, при этом официально кроссовер появился на сайте производителя только сейчас. Кстати, сам сайт компании обновился.

Цена «икс пятидесятого» в стартовом исполнении Comfort составляет 62 815 белорусских рублей (эквивалентно примерно 2,47 млн российских рублей по текущему курсу). За средний вариант Luxury просят не менее 65 875 белорусских рублей (около 2,6 млн рублей). А покупка топовой версии Flagship обойдётся не менее чем в 73 950 белорусских рублей (около 2,9 млн рублей). Для сравнения, в России цена Geely Coolray, согласно актуальному прайс-листу, варьируется в диапазоне от 2 329 990 до 2 739 990 рублей.

Судя по свидетельствам тех, кто уже познакомился с «новинкой» лично, Belgee X50 практически полностью повторяет донора – Geely Coolray – за исключением разве что эмблем и аккумулятора: как сообщает издание abw.by, место АКБ китайской марки Leoch занял вариант производства российской фирмы «Аком». Пока что неизвестно, планирует ли БелДжи впоследствии углублять локализацию этой модели.

На фото: салон кроссовера Belgee X50

Под капотом у Belgee X50 / Geely Coolray находится бензиновая 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод у такого кроссовера может быть только передним.

Пока что не было и официальных сообщений о том, будут ли такие паркетники поставляться в РФ. Стоит отметить, что Coolray на сегодняшний день остаётся одной из самых востребованных моделей на российском рынке. К примеру, по итогам прошлого месяца этот кроссовер оказался на пятой строчке в первой десятке наиболее продаваемых автомобилей; а в апреле Coolray и вовсе оказался на втором месте и стал самой продаваемой иномаркой в стране.

На фото: кроссовер Geely Coolray

Сегодня в ходе посещения Национального аэропорта Минск, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что собственные белорусские автомобили будут выпускать в рамках партнёрства с двумя китайскими брендами (речь идёт о лицензионном производстве). Один из поднебесных партнёров, очевидно, Geely, а то, кто является вторым, глава государства не уточнил.