Премиум-марка Hongqi объявила о скидках на свои автомобили в России

Электрический внедорожник Hongqi E-HS9 и кроссовер Hongqi HS5 можно приобрести в России со скидкой до 500 000 рублей, сообщает сайт «Автоновости дня». Скидка распространяется на два этих автомобиля во всех комплектациях.

По трейд-ин выгода при покупке Hongqi E-HS9 и HS5 будет составлять 300 000 рублей. Премиум-предложение предусматривает скидку в 500 000 рублей при сдаче по программе трейд-ин автомобилей определенных марок. Автомобили должны соответствовать некотором требованиям, а именно должны быть не старше 5 лет, быть во владении не менее 3 месяцев с даты регистрации в ГИБДД.