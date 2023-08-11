Tank 500 PHEV появится в автосалонах по цене ниже ожидаемой

Автомобильный бренд Tank, принадлежащий Great Wall, выпустил в Китае свой гибридный внедорожник с обозначением модели «500». Как и его аналог с двигателем V6, он стоит от 335 000 китайских юаней, несмотря на слухи о том, что он будет стоить как минимум на 30 000 юаней выше.

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Новая модификация получила название Tank 500 Hi4-T и развивает в совокупности 408 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Бензиновый внедорожник развивает мощность 354 л.с. и 500 Нм. Это, наряду с тем фактом, что гибрид более сложный по конструкции, заставило многих ожидать, что он будет значительно дороже.