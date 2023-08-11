В России уже можно заказать кроссовер Hyundai Mufasa

У одного из российских дилеров можно заказать новый кроссовер Hyundai Mufasa. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 3 290 000 рублей.

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Hyundai Mufasa построен на платформе Tucson пятой генерации и призван заменить в строю Hyundai ix35, который до недавнего времени выпускался в Китае.

Длина модели составляет 4475 мм - это на 25 мм меньше, чем у уходящего ix35. Но зато места в салоне у новинки однозначно больше за счет увеличенной на 40 мм колёсной базе - до 2680 мм.

Кроссовер получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 161 л.с. и крутящим моментом 193 Нм, который агрегатируется 6-ступенчатой АКП.

Внутри - единая панель с двумя экранами (по 12,4 дюйма каждый), сенсорный блок управления микроклиматом и нефиксируемый селектор трансмиссии.

Из оснащения можно выделить кожаную обивку сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и электромеханический ручник.