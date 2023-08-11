В России появятся еще две новинки Exeed до конца года

Китайский автопроизводитель Exeed собирается поставить до конца года в Россию обновленные кроссоверы LX и VX. Об этом сообщает журнал «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Новый Exeed VX дебютировал на домашнем рынке весной 2023 года. Среди обновлений - новая массивная решетка радиатора с вертикальными прутьями и более динамичный передний бампер.

Изменился и интерьер салона. Машине дали гиперэкран, занимающий всю ширину передней консоли, состоящий из трех дисплеев. Новая модель Exeed VX будет доступна в семиместном исполнении, а также с раздельными креслами второго ряда. Машина оснащена двухлитровым мотором мощностью 261 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Модель LX получила новый интерьер и мощный двигатель в конце 2022 года. Изменился и внешний облик автомобиля – производитель добавил новую решетку радиатора и бампера.

Версии LX с двухлитровым турбомотором мощностью 261 л.с. и крутящим моментом 400 Нм дали семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.