Chery зарегистрировала в России бренд Luxeed

Компания Chery зарегистрировала в России автомобильный бренд Luxeed, сообщает "Автопоток".

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Буква Х разделена надвое по горизонтали. Шрифт напоминает другую премиальную марку китайского концерна - Exeed. Логотип бренда пока не показан.

Напомним, под этой маркой Chery планирует производить чисто электрический седан, разработанный совместно с технологическим гигантом Huawei.

Пока опубликовано одно официальное изображение Luxeed. Автомобиль еще не имеет торгового наименования и фигурирует под кодовым названием EH3. В основе модели - платформа Chery E0X, которая стала основой для моделей Exeed Sterra ES и Sterra ET.