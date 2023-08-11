Chery зарегистрировала в России бренд Luxeed

Chery зарегистрировала в России Luxeed. Что это за бренд
Буква Х разделена надвое по горизонтали. Шрифт напоминает другую премиальную марку китайского концерна - Exeed. Логотип бренда пока не показан.
Напомним, под этой маркой Chery планирует производить чисто электрический седан, разработанный совместно с технологическим гигантом Huawei.
Пока опубликовано одно официальное изображение Luxeed. Автомобиль еще не имеет торгового наименования и фигурирует под кодовым названием EH3. В основе модели - платформа Chery E0X, которая стала основой для моделей Exeed Sterra ES и Sterra ET.
Из особенностей можно выделить оснащение блоком аккумулятором CATL, с которым автономность может достигать 700 км, подвеску с пневморегулировкой и систему полного привода, реализованную за счёт двухмоторной компоновки.