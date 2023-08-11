В «Титановой долине» построят завод по производству автозапчастей

Компания ROSSKO построит крупный завод по производству автомобильных запчастей в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина». Как сообщает агентство «Автостат», он будет состоять из нескольких цехов, которые должны закрыть потребности российского рынка в наиболее важных группах деталей.

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На первых порах тут наладят выпуск тормозных дисков для легковых автомобилей, причем разных типов: цельнолитых, вентилируемых, композитных и подшипниковых. На предприятии также будут изготавливать тормозные барабаны, корпуса суппортов. Позднее производства расширят, добавив в ассортимент продукции диски для грузовиков. Проектная мощность завода составляет 5,6 млн дисков в год.

Запуск первой очереди запланирован на 2025 год. После запуска второй очереди начнется выпуск тормозных колодок. На следующем этапе развития проекта ROSSKO собирается производить элементы подвески.