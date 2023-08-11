Гаишники оштрафовали девушку, приехавшую сдавать на права за рулем машины

В Тобольске 18-летняя девушка приехала в ГИБДД на теоретический экзамен для получения водительских прав за рулем автомобиля, сообщает «Тюменская область сегодня».

© Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Девушка припарковала Opel Astra у здания ГИБДД и отправилась на экзамен, который успешно сдала. Сотрудники ГИБДД при этом заметили, что она выходила из машины с места водителя.