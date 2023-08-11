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В Тобольске девушка приехала за рулем на экзамен в ГИБДД и получила штраф

В Тобольске 18-летняя девушка приехала в ГИБДД на теоретический экзамен для получения водительских прав за рулем автомобиля, сообщает «Тюменская область сегодня».

Гаишники оштрафовали девушку, приехавшую сдавать на права за рулем машины
© Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Девушка припарковала Opel Astra у здания ГИБДД и отправилась на экзамен, который успешно сдала. Сотрудники ГИБДД при этом заметили, что она выходила из машины с места водителя.

По окончании экзамена девушка также села за руль машины и попыталась уехать, но была остановлена полицейскими и привлечена к административной ответственности за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль.

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